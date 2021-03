Vaccino Covid prenotabile nelle farmacie Aurelia, Boccelle e Calamatta a Civitavecchia - Terzo Binario News

Anche per assistiti over 78 e soggetti estremamente vulnerabili: da lunedì 8 marzo le classi di età 64 e 65 anni

La CSP comunica che sono già attive le prenotazioni per le vaccinazioni Anticovid 19 presso le farmacie comunali “Calamatta”, “Aurelia” e “Boccelle” anche per gli assistiti estremamente vulnerabili, (affetti da patologie gravi, quali fibrosi polmonare idiopatica, sclerosi laterale amiotrofica, sclerosi multipla, miastenia gravis, cirrosi epatica, fibrosi cistica, talassemia, sindrome di down e patologie neurologiche disimmuni) e per gli assistiti over 78, oltre ovviamente agli utenti “over 80” ed al personale scolastico.

A partire da Lunedì 8 marzo potranno prenotare il vaccino Anticovid 19 anche le classi di età 64 e 65 anni.

Per informazioni e prenotazioni contattare le seguenti farmacie comunali:

· Farmacia “Calamatta” in Piazza Calamatta, 19 a Civitavecchia telefono 0766 32739 Dal Lunedì al Venerdì 08:30/13:00 – 16:00/19:30 farmaciacalamatta@civitavecchiaservizipubblici.it;

· Farmacia “Aurelia” in Via Niccolò Paganini, 7 a Civitavecchia (zona Borgata Aurelia) telefono 0766 560176 aperta dal Lunedì al Sabato dalle 08:30 alle 13:00 farmacia.borgataaurelia@civitavecchiaservizipubblici.it;

· Farmacia “Boccelle” in Via E. Maroncelli, snc c/o Centro IperCOOP – Civitavecchia (Rm). Dal Lunedì al Sabato – Orari: 08:30-20:00 e la Domenica – Orario: 08:30-13:00 – Tel. 0766 070036 farmaciaboccelle@civitavecchiaservizipubblici.it