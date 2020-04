Vaccino antinfluenzale, D'Amato: "Occorre piano nazionale per garantire scorte" - Terzo Binario News

“La prossima campagna di vaccinazione antinfluenzale sarà determinante a causa della sovrapposizione dei sintomi con il COVID-19. Occorre partire per tempo e va raccolto l’appello del presidente di Farmindustria circa l’esigenza di avere con tempestività le scorte”. Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

“Il Lazio con l’obbligatorietà vaccinale agli operatori sanitari e agli ultra 65 anni ha già attivato tutte le procedure ed ha già bandito la gara, ma sarebbe molto utile una strategia nazionale per garantire glia approvvigionamenti. Bisogna agire per tempo evitando che in autunno si determini una crisi molto seria”.