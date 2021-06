Vaccini, Zingaretti: "Ecco perché restano le fasce d'età" - Terzo Binario News

Il Governatore: «A metà giugno Lazio zona bianca»

Vaccini, Zingaretti: “Ecco perché restano le fasce d’età”. Nel Lazio grande adesione dei giovani alla campagna vaccinale. «Non ho mai avuto dubbi, ero sicuro che sarebbe arrivata la massa di ragazzi e ragazze che si sarebbero voluti vaccinare.

Psicologicamente sono quelli che hanno pagato di più lo stare a casa e saranno coloro che pagheranno di più i debiti che stiamo facendo».

Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ospite a Tg2 Post.

«I giovani vogliono tornare a vivere e divertirsi e noi stiamo seguendo le linee del governo.

Abbiamo riproposto le fasce d’età per un problema organizzativo e tecnico, perché altrimenti ci sarebbero, sui sistemi, flussi di milioni di prenotazioni.

In questo modo, ogni 48 ore, allarghiamo la fascia e facciamo un po’ d’ordine»

«Sono molto contento della mia comunità perché il Lazio è stata la regione più tempo in zona gialla.

Confido, se i dati continueranno così, intorno a metà giugno di arrivare in zona bianca».

Questo non ce lo ha regalato nessuno, c’è stata una comunità responsabile e le misure hanno funzionato.

C’è stato tanto dibattito sul coprifuoco, ma non erano follie, era la forma per arrivare a questo risultato.

Il virus cambia e colpisce, le prudenze ci stanno portando a tornare alla normalità.

Era la forma per arrivare ora a questo risultato: fare un’estate più serena dove, se si apre, puntiamo a non chiudere più. Quindi sono prudenze che ci stanno portando a tornare alla normalità.

Ma si torna alla normalità perché c’erano le regole», ha concluso Zingaretti.

Aree ad alta vocazione turistiche come la nostra soffrono e probabilmente soffriranno ancora. Stiamo incentivando a venire nel Lazio, ma raggiungeremo flussi turistici importanti non quest’anno ma il prossimo. Il tema delle città sicure è uno dei primi punti che il turista chiede quando deve venire in Europa chiede. Non è solo il bellissimo orizzonte, il Colosseo o il buon cibo. Ora i turisti chiedono la città sicura«. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a Tg2 post. »Non è vero che far finta che tutto è finito aumenterà il flusso – sottolinea – Tutti mi chiedono quali sono le misure di sicurezza, misure che considerano importanti nel luogo che decidono di visitare«.

Che cosa vuole fare in futuro? «Voglio onorare quello che i cittadini mi hanno chiesto. Io sono l’unico presidente della Regione Lazio eletto per due volte consecutive, perché non lo aveva mai fatto nessuno. Penso di farlo dando tutto me stesso e spero che, in generale, non risulti un problema avere un politico che vuole rispettare il mandato ricevuto dagli elettori. Lo faccio con grande serenità». Lo dice il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, a Tg2 Post.