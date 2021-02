Vaccini, quasi 44mila prenotazioni per gli over 80 - Terzo Binario News

Nella Asl Roma 4 sono oltre 1.400

Alle ore 22 di oggi lunedì 1 febbraio sono 43.994 le prenotazioni effettuate, tramite Call Center e Web, per le vaccinazioni contro il Covid degli Over 80 nel Lazio.

Il 14% sono avvenute tramite Call Center, l’85% tramite Web.

Questi i dati relativi alle singole Asl: Asl Roma 1: 12.602; Asl Roma 2: 10.899; Asl Roma 3: 5949; Asl Roma 4: 1.416; Asl Roma 5: 2.193; Asl Roma 6: 2.817; Asl Frosinone: 2.237; Asl Latina: 3.386; Asl Rieti: 424; Asl Viterbo: 2.071. Le prenotazioni procedono con un ritmo di circa 2000 l’ora.

Questo è il link del sito che opera h24. https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it

Questo è il numero per l’assistenza alla prenotazione o eventuali disdette 06 164161841. Attivo dal lunedì al venerdì con orario 7.30 – 19.30, sabato con orario 7.30 – 13.00.

Numero Verde 800 118 800 per le persone over 80 con motivi accertati di non autosufficienza. Attivo 7 giorni su 7 dalle ore 8 alle 20.

Tramite questo servizio sarà possibile trasferire la richiesta di vaccinazione a domicilio all’Asl competente.

Lo comunica in una nota la Regione Lazio.