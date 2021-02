Vaccini anti Covid over 80: accompagnamento Cri-Comitato di Sabatino - Terzo Binario News

Vaccini over 80. Nella Regione Lazio, le persone con età pari o superiore ad 80 anni potranno prenotare il proprio vaccino anti COVID-19.

Vaccini: il servizio del Comitato di Sabatino

La Croce Rossa Italiana – Comitato di Sabatino offrirà un servizio di accompagnamento gratuito per gli anziani che ne faranno richiesta, in stato di bisogno o che non avessero la possibilità essere accompagnati dai loro familiari.

I Comuni interessati

Il servizio avverrà nel territorio di competenza del Comitato, quindi dai Comuni di

Anguillara Sabazia, Bracciano, Canale Monterano, Manziana e Trevignano Romano,

per raggiungere la sede di vaccinazione presso l’Ospedale Padre Pio di Bracciano

(Rm).

Servizio svolto in forma gratuita.