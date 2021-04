Vaccini, oggi la consegna di 360 mila dosi - Terzo Binario News

Zingaretti: “Non si può restare senza fiale”

Vaccini, oggi la consegna di 360 mila dosi.

«Inizierà nella giornata di oggi la distribuzione alle Regioni/Province autonome di oltre 360 mila dosi di vaccini, precisamente circa 230 mila di Moderna e circa 130 mila di Vaxzevria (AstraZeneca)».

È quanto si legge in un comunicato del Commissariato all’emergenza.

Consegna vaccini

«Le dosi fanno parte di lotti immagazzinati presso l’hub nazionale vaccini della Difesa all’interno dell’aeroporto militare di Pratica di Mare – prosegue la nota -, e verranno consegnate alle strutture designate dalle Regioni/Province autonome da vettori della Difesa e di Poste Italiane (Sda)».

«L’estate sarà diversa, entro giugno avremo concluso nel Lazio la vaccinazione della maggior parte degli over 70, quelli che rischiano di più.

Aifa deve togliere limiti su alcuni vaccini? Bisogna dare una soluzione per il problema di rischiare di non avere vaccini per una certa fascia d’età.

Oppure prendere una decisione più netta e non delegare» sull’uso di AstraZeneca e J&J, consigliato al momento per gli over 60.

Così il presidente del Lazio Nicola Zingaretti a Rai News24. «È un problema di tutta Italia – ha spiegato -. Ci sono altri vaccini, ma è un tema che alla lunga si proporrà». (ANSA)

«È importante che arrivino nuovi vaccini, abbiamo sostanzialmente messo in sicurezza chi rischiava più di altri non solo di prendere il covid, ma di morire.

Gli anziani e i fragili 80% over 80 ha avuto la prima dose, 77% ha concluso la vacinazione». Lo dice Nicola Zingaretti, ospite di Rainews 24, riferendosi alla raccolta di firme di Salvini, contro il coprifuoco.

«Entro giugno avremo concluso la maggior parte degli over 70», conclude Zingaretti. (Sai/Adnkronos)