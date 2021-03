Vaccini in ospedale, "situazione tragica" - Terzo Binario News

“Ho accompagnato mia madre a fare il vaccino al Cristo Re, dove ho prenotato. Qui la situazione non è drammatica, è tragica”. A parlare è Mauro Gallucci, delegato di Fratelli d’Italia Roma alla Protezione civile.

“Ci sono gli ultraottantenni che attendono il vaccino. Per arrivare, bisogna fare tre gradini. Le signore che sono sulla sedia a rotelle bisogna prenderle di peso, nel verso senso della parola, per spostarle. Poi l’attesa è in strada, in un corridoio di spifferi”.