Vaccini, Figliuolo: "Prenotate le dosi del 2022" - Terzo Binario News

Vaccini, Figliuolo: “Prenotate le dosi del 2022”.

«Ci stiamo organizzando come se questo vaccino durasse un anno.

Abbiamo già opzionato, e siamo in fase acquisitiva di concerto con l’Unione europea, una quantità tale di vaccini per coprire tutta la popolazione con un’ulteriore dose.

Oltre a questo avremo una robusta riserva».

Lo ha detto il commissario straordinario all’emergenza Covid-19, Francesco Paolo Figliuolo, a ’24 Mattino’ su Radio 24.

Dal 2022 per la vaccinazione, ha sottolineato Figliuolo, «si dovrà andare gradualmente verso l’ordinarietà.

I ministeri e gli attori in gioco devono pian piano riabituarsi a prendersi i propri spazi e le proprie responsabilità».

«Dal punto di vista organizzativo – ha spiegato – vedo un passaggio dagli hub più grandi, che piano piano vengono dismessi

Ci si sposta verso gli ospedali , le case delle salute, i medici di base e i pediatri, le farmacie e i punti vaccinali aziendali». (Sod/Adnkronos)

‘Siamo in uno stato avanzato di ragionamenti su quello che serve alla scuola per aprirla in massima sicurezza’.

Così il generale Figliuolo sulla scuola.

‘Oggi abbiamo l’arma della vaccinazione, il personale scolastico è a circa all’83% di prima somministrazione.

Dobbiamo fare qualcosa in più, poi ora abbiamo la possibilità di vaccinare dai 12 anni in su, quindi gran parte degli studenti.

Infine non è detto che non arrivino ulteriori autorizzazioni per arrivare ai 6 anni.

Quindi l’architrave del discorso scuola, per riaprirla in massima sicurezza in presenza, è quello della vaccinazione.

Poi continueremo con il tracciamento e il diradamento, per questo all’inizio del prossimo anno scolastico sarà necessaria ancora la mascherina

Oltre a ulteriori misure per mitigare i rischi’.

Quanto all’ipotesi di vaccini in vacanza ‘è più uno spot che una necessità.

Già siamo organizzati per i lavoratori non residenti o chi si sposta in altra regione per lungo tempo.

Poi c’è flessibilità sulla seconda dose per scaglionarla’, ha detto ancora il commissario straordinario.