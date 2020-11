Vaccini antinfluenzali somministrati nel centro storico di Cerveteri - Terzo Binario News

Aperto un punto vaccinale in via dei Bastioni

A partire dalla nuova settimana nel Centro Storico di Cerveteri, in Via dei Bastioni, sorgerà un centro vaccinale anti influenzale. Sono giunti infatti a conclusione i lavori di messa a norma, sanificazione e pulizia approfondita dei locali sede delle attività del Centro Anziani di Cerveteri.

Ad attivarsi per la nuova collocazione del servizio vaccinale, Francesca Cennerilli, Vicesindaca del Comune di Cerveteri e Assessora alle Politiche Sociali insieme ad Arianna Mensurati, Delegata alla Terza Età, che hanno svolto da eccellente punto di raccordo tra la ASL ROMA 4 e l’Ente.

Prezioso e fondamentale anche l’intervento del Rotary Club Cerveteri – Ladispoli, nella persona di Margherita Frappa, Presidente in coming nonché Consigliere Comunale di Cerveteri che si sono immediatamente attivati affinché questo importante servizio potesse vedere la luce a Cerveteri. Nelle prossime ore, saranno resi noti gli orari di apertura e svolgimento delle attività di vaccinazione.

“La seconda ondata di contagi e la stagione delle influenze hanno reso necessario un intervento congiunto tra Comune e Azienda Sanitaria per implementare l’attività di vaccinazione – ha dichiarato la Vicesindaca Cennerilli – con la sede di Via dei Bastioni avremo a disposizione dei locali ampi, funzionali, capaci di accogliere nel migliore dei modi medici e pazienti, che potranno così effettuare il vaccino nella massima sicurezza. Con l’occasione ringrazio la nostra Delegata Arianna Mensurati, per l’ottimo ed importante lavoro di mediazione con il Comitato di Gestione del Centro Anziani, che ha immediatamente liberato i locali al fine di ospitare il personale medico e al Dirigente Antonio Lavorato. Infine, non per ultimo, il ringraziamento più grande va al Direttore della ASL ROMA 4 Giuseppe Quintavalle, la Direzione della ASL e a tutto il personale medico che in maniera incessante, continuo, sta lavorando a tutela della salute di ognuno di noi”