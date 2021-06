Vaccini ai migranti irregolari nel Lazio - Terzo Binario News

Il ringraziamento a Zingaretti e D’Amato da parte dell’Associazione medici di origine straniera in Italia

L’associazione medici di origine straniera in Italia(AMSI) , la Comunità del mondo arabo in Italia (Co-mai), L’unione medica euro mediterranea (UMEM)e il movimento Uniti per Unire dopo il loro apprezzamento e ringraziamento alle Regioni Veneto ,Emilia Romagna ,Puglia e Friuli Venezia Giulia estendono il loro apprezzamento e ringraziamento alla Regione Lazio e al Presidente Nicola Zingaretti e all’Assessore Alessio D’Amato per avere invitato tutti i direttori degli ASL di provvedere a includere gli immigrati irregolare con tesserino STP e ENI come segue.

Queste le indicazioni della Regione Lazio inviate alle ASL del Lazio sono invitate a individuare un Ufficio unico di riferimento per procedere nel piano di vaccinazione per persone prive di tessera sanitaria, di STP e/o di codice fiscale;



-le persone vengono iscritte nella lista di vaccinazione – viene dato STP a chi ne è privo- viene privilegiato vaccino monodose- attenzione a patologie contratte nella vita precaria

– dopo il vaccino la persona va registrata nell’anagrafe vaccinale regionale (AVR).

La nota della Regione raccomanda le ASL di attivare la collaborazione delle associazioni nel territorio. A breve La Regione fornirà materiali informativi in più lingue.

“AMSI ,UMEM e Unire per Unire tramite il loro #SportellOnline multilingue compreso i professionisti della sanità di origine straniera e italiani sono disponibili a dare il loro contributo come sempre nella Regione Lazio (tramite Ambulatori Amsi per stranieri) e in Italia per difendere il diritto alla salute ,la prevenzione e di vaccinarsi senza barriere e muri .Queste sono soluzioni che dovevano essere programmati già da 4 mesi ma alla fine è importante l’apertura e la disponibilità come sempre delle regioni italiane nei nostri confronti e ringrazio tutti le istituzioni che stanno collaborando senza strumentalizzazioni politiche perché si tratta della salute di tutti e non è questione prima gli italiani e poi i migranti o viceversa.

Serve una svolta nella comunicazione a livello nazionale in Italia coordinata dal Ministero della Salute per tutto quello riguarda l’emergenza Covid compreso le vaccinazioni ,la seconda dose ,vaccino mix ,varianti per evitare e archiviare le confusioni creati da tanti pareri ed opinioni contrastanti e tante volte purtroppo archè irresponsabili .Basta seguire come succede nella maggior parte dei paesi del mondo dove siamo impegnati con UMEM e AMSI che indicazioni e informazioni ufficiali vengono dati solo dal Ministero della Salute del paese e non tramite le trasmissioni televisive con l’esperto di turno.

Così dichiara il Presidente Amsi e UMEM e Membro Commissione Salute Globale Fenomeno”.

AMSI ,UNITI per UNIRE e UMEM