Vaccini 12-16 anni, prenotazioni aperte - Terzo Binario News

“Sono aperte sul portale prenota vaccino https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/welcome le prenotazioni per la fascia d’età 12-16 anni con vaccino Pfizer, le modalità sono tutte riportate sul sito https://www.salutelazio.it/vaccinazione-covid-19-fasce-eta. Le somministrazioni saranno effettuate a partire dalla terza settimana di luglio. Un ulteriore passo in avanti per raggiungere l’obiettivo dell’immunizzazione e far ripartire in sicurezza le scuole.”

Lo scrive in una nota l’Unità di Crisi della Regione Lazio.