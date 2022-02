Vaccinazione anti Covid, la Asl Rm4 avvia il servizio per l'esenzione - Terzo Binario News

La Asl Roma 4 ha attivato il servizio per ottenere l’esenzione dalla vaccinazione anticovid.

Per richiedere il certificato gli assistiti potranno rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta, qualora questi operano nell’ambito della campagna vaccinale nazionale.

Nel caso in cui il proprio medico/pediatra non abbia aderito alla campagna vaccinale anticovid, l’utente può rivolgersi al Servizio Vaccinazione della Asl Roma 4.

Le richieste devono essere inoltrate alla mail esenzione.vaccinazionecovid@aslroma4.it correlate dei documenti richiesti nel modulo sottostante che deve essere scaricato e compilato.

> Modulo di richiesta standard

> Modulo di richiesta per minori o persone sottoposte a tutela