Vacanze e sicurezza della casa, ecco quanto costa difendersi • Terzo Binario News

Gli impiantisti CNA: “C’è molta richiesta di porte blindate”

Si registrano in Italia oltre 500 furti al giorno, oltre 20 l’ora. E in tempo di

estate, con il boom di prenotazioni, le abitazioni restano incustodite. Come

difendersi? E soprattutto, quanto costa? Il lockdown fortunatamente non

c’è più, ma il rovescio della medaglia è che anche i topi d’appartamento

sono a piede libero. Il lato positivo è che chi sceglie di investire nella

sicurezza della propria casa può contare sulle detrazioni fiscali.

Ecco i dati Istat sul 2021. Le denunce di furti in hanno superato quota

182mila: uno ogni tre minuti circa. Un reato molto diffuso: 7,1 colpi ogni

mille famiglie con picchi di 8,4 furti al Nord e di 7,8 al Centro; inferiori alla

media il Sud (4,9) e le isole maggiori (3,7). Questo senza contare

l’universo sotto la linea di galleggiamento di quanti preferiscono non

denunciare.

Ci sono diverse tipologie di porte blindate e sistemi di allarme per

difendersi, come spiegano gli impiantisti CNA. Nel primo caso “si parte da

una base di 1.100-1.300 euro compreso di montaggio – dice Yuri Dal

Monte, dell’omonima impresa di Civitavecchia – mentre per i portoncini a

due ante si varia dai 1.400 ai 1.700. Più aumenta la classe di sicurezza e

ovviamente più salgono i costi”. Un esempio: “La porta a un’anta in questo

caso può toccare anche i 1.600 euro. Per i top di gamma si arriva fino a

2.200”. Le richieste in questo periodo non mancano, “soprattutto per le

villette – continua – ma di solito puntano in molti sul prodotto di base”.

Assicurarsi un impianto di allarme? Anche qui c’è da scegliere. “Dipende

dalla sua estensione – spiega Enio Gentili, della Eg srl di Viterbo -. Si va

comunque dai 2.500 euro in su” se si parla soprattutto di esercizi pubblici.

Mentre per le abitazioni private “il costo può variare dai 1.500 ai 4mila

euro”.

Due famiglie su tre hanno fatto montare una porta blindata all’ingresso

della casa, un terzo dei nuclei possiede un sistema di allarme, poco meno

di un terzo inferriate a porte e finestre, tre famiglie su dieci videocamere.

Per ammortizzare, i costi c’è il “bonus sicurezza”, che comprende tutti gli

interventi di ristrutturazione che riguardano la difesa dell’immobile, sia in

proprietà sia in affitto, parti comuni dello stabile comprese. Per l’acquisto

di impianti antifurto entro il prossimo 31 dicembre sono previste detrazioni

Irpef, spalmabili su dieci anni, pari al 50 per cento della spesa sostenuta.