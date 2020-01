Vacanza segreta a Napoli per due sedicenni: rintracciati dalla Polizia - Terzo Binario News

Una coppia di sedicenni romani, senza dare notizia alle rispettive famiglie, ha pensato di allontanarsi da casa per trascorrere qualche giorno di vacanza a Napoli. I genitori, non vedendo rincasare i figli e non avendo loro notizie, si son rivolti alla Polizia di Stato denunciandone la scomparsa.

Gli Agenti del Settore Operativo della Polizia Ferroviaria di Roma Termini hanno rintracciato i giovani a bordo di un treno proveniente dal capoluogo campano e poli li hanno riaffidati ai rispettivi cari.