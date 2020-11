Va in frutteria, colpisce con la scopa il titolare e prende due birre - Terzo Binario News

È andato in un negozio di frutta e verdura. Lì ha trovato una scopa, con la quale ha colpito il titolare dell’esercizio, un cittadino del Bangladesh. Infine, ha arraffato due birre: un romano di 30 anni è stato bloccato dalla Polizia. È accaduto alle 9 di mercoledì 18 novembre in via Tarquinio Prisco, a Roma.

Il giovane, che ha reagito contro gli agenti (cinque giorni di prognosi), è stato arrestato con le accuse di rapina, aggressione, resistenza e lesioni a Pubblico ufficiale.

c.b.