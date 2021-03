Va a spasso con due coltelli di 20 e 22 centimetri: denunciato 51enne di Civitavecchia - Terzo Binario News

I Carabinieri della Stazione di Allumiere hanno deferito in stato di libertà un 51enne di Civitavecchia per il reato di possesso ingiustificato di arma bianca. In particolare i militari lo hanno sottoposto a controllo alla guida della sua autovettura e lo hanno trovato in possesso, privo di autorizzazione, di due coltelli a serramanico, rispettivamente della lunghezza di 20 e 22 centimetri.

Al termine degli accertamenti l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Civitavecchia e i coltelli sono stati sequestrati.

I militari della compagnia di Civitavecchia, inoltre, hanno sorpreso due giovani, in due distinte operazioni, in possesso rispettivamente di 1,5 grammi di cocaina e di 0,5 grammi di hashish. Gli stessi sono stati segnalati all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma in qualità di assuntori per uso personale di sostanze stupefacenti.