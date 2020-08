Uspp preoccupata: "Dap e Ministero dicano cosa fanno per il carcere di Civitavecchia" - Terzo Binario News

Intervento del sindacato dopo il secondo episodio in carcere riferito ai detenuti psichiatrici

Nota del sindacato Uspp circa il secondo episodio in pochi giorni avvenuto nel carcere di Aurelia a Civitavecchia, con il detenuto che ha aggredito un agente di Penitenziaria e oggi ha incendiato la cella.

“Ennesima situazione di panico nella notte nel carcere di borgata Aurelia.

Un detenuto straniero sottoposto ad isolamento per problemi psichici a dato fuoco ai materassi e altri vestiti. Ne è scaturita una nube tossica che ha invaso l’intera sezione facendo saltare le luci della sezione. Gli agenti intervenuti riuscivano a trovare le celle degli altri che chiedevano aiuto (e che ad un certo punto non si sentivano più le voci.

Sono riusciti ad aprire i passeggi e con una lanterna rimediata e respirando a fatica sono riusciti ad aprire le stanze e a mandarli ai passeggi.

I colleghi sono riusciti ad intervenire anche senza dispositivi di protezione.

Unione Sindacati Polizia Penitenziaria, continua a chiedere quale siano le intenzioni da parte del DAP è del Ministero della Giustizia su soggetti che in carcere non dovrebbero stare per i gravi problemi psichici che dimostrano di avere”.

Uspp