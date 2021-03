Usi Civici: il Comitato propone la sua ricetta per lo sblocco - Terzo Binario News

Il Comitato Usi Civici propone la sua soluzione per sbloccare l’annoso problema del gravame: un studio documentato dell’architetto specializzato Paola Rossi che possano fare proprio Pincio e Regione e, utilizzandolo, correggere un problema che pesa sulla vita di molti civitavecchiesi nonché sugli interventi del comune stesso. Mentre la Regione contestualmente, deve provvedere a una modifica amministrativa per non finire sommersa di cause.

Ieri all’aula Calamatta i rappresentanti dei cittadini con Vincenzo Battilocchio in testa hanno presentato il lavoro, con l’architetto Rossi che l’ha presentato e consiglieri di diverse forze politiche che lo hanno sostenuto. Infatti erano presenti i consiglieri Vittorio Petrelli, Vincenzo Palombo, Fabiana Attig, Marco Piendibene e Pasquale Marino, oltre al sindaco Ernesto Tedesco. Questi ha chiarito subito: <Recepiamo immediatamente il documento e forti della condivisione totale del consiglio comunale, ci faremo garanti della trasmissione dell’atto in Regione affinché si ponga la base di una nuova cartografia di Civitavecchia”.

Impresa questa che richiederà diversi mesi di lavoro e l’incarico affidato a professionisti specializzato ma è l’unico strumento per una soluzione definitiva. Su cosa fa leva la professionista che ha studiato il caso? <Intanto si deve lavorare sull’aspetto tecnico – dice Paola Rossi – legato alla necessità di cessare l’esecutività della perizia Monaci per dar vita ad una nuova ricognizione finalmente corretta, come recentemente auspicato dalla Regione Lazio. Poi c’è l’aspetto amministrativo gestionale per assicurare una più attenta gestione delle proprietà collettive”.

Per quanto attiene la stesura delle perizie, al Comitato risulta che la Regione Lazio ha già nominato un perito che interverrà nelle cause in corso mentre <attendiamo che la Regione concretizzi quanto annunciato circa la nomina di “un perito che effettui una nuova ricognizione catastale”.

Non solo: secondo una stima approssimativa, rispondendo alle cause intentate da un centinaio di particelle, ci vorrebbero circa 50 anni per evaderle tutte. <Per questo risulta necessaria anche una istruttoria storico giuridica, già espletata dal commissario Notari su Tenuta delle Mortelle, che riconosce la validità della documentazione storica. Per quanto riguarda le altre due tenute l’istruttoria storico giuridica è comunque semplice poiché i terreni di Tenuta Ferrara e XIII Quartucci sono privato gravato per gran parte non rivendicati”.

In altre parole ci sono centinaia di ettari di superficie cittadina non gravata da usi civici. Nel documento commissionato invece all’avvocato Paolo De Angelis si fa preciso riferimento all’agire dell’Università Agraria, per la quale si chiedono urgentemente le elezioni.