Usi Civici, domani conferenza di Fdi Civitavecchia • Terzo Binario News

Proseguono le conferenze su temi di attualità nella sede del circolo territoriale di Civitavecchia “Giorgio Almirante” di Fratelli d’Italia.

“Il prossimo appuntamento – dichiara il Coordinatore di Fratelli d’Italia di Civitavecchia Paolo Iarlori – si terrà giovedì 8 giugno alle 17,30 ed avrà ad oggetto un tema molto sentito e molto discusso nella nostra Città, quello degli usi civici a Civitavecchia”.

“Ringrazio – prosegue Paolo IARLORI – per la disponibilità il nostro iscritto ed esperto in materia Pietro Di Pietrantonio, già promotore e responsabile dello sportello SOS Usi Civici di Fratelli d’Italia di Civitavecchia, che sarà relatore in questo incontro dal titolo Usi Civici Civitavecchia – Cenni Storici e Prospettive.

La conferenza sarà una preziosa occasione per approfondire le origini della problematica per poter ipotizzare le soluzioni percorribili” conclude Iarlori. Invitiamo iscritti e simpatizzanti a partecipare.