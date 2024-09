Usa un permesso disabili falsificato: 68enne denunciata da Roma Capitale • Terzo Binario News

Una donna di 68 anni, di nazionalità italiana, è stata denunciata da una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale, dopo essere stata sorpresa ad utilizzare un permesso per persone disabili contraffatto.

Gli agenti del I Gruppo Prati, durante i consueti controlli a contrasto delle soste irregolari nella zona di viale Mazzini, hanno notato il veicolo che esponeva sul cruscotto un contrassegno, con il logo olografico ben visibile.

Non trovando riscontri sulla data di scadenza del titolo all’interno della banca dati, all’arrivo della conducente gli operanti hanno chiesto di visionare il documento, riuscendo così a rilevare alcune difformità, non percettibili dall’esterno dell’auto.

Scattati ulteriori accertamenti è emerso che il permesso, già scaduto, era stato alterato modificando la data di scadenza, il cui termine era stato posticipato al 2025. Appurato l’illecito, gli agenti hanno denunciato la donna per il reato di contraffazione, ponendo sotto sequestro il contrassegno per impedirne l’uso illegittimo.

Sono più di 25mila i permessi già verificati dalle pattuglie della Polizia Locale dall’inizio dell’anno sul territorio di Roma, grazie anche all’uso dei dispositivi di lettura ottica RFID in dotazione, che permettono di accertare in tempo reale la regolarità dei contrassegni esposti. A questi controlli si aggiungono gli oltre 20mila interventi eseguiti dagli agenti per contrastare le condotte illecite che limitano o impediscono l’utilizzo degli spazi riservati alle persone invalide.