"Urge un tavolo per i disagi degli studenti di Ladispoli" - Terzo Binario News

Intervento di Italia in Comune Ladispoli, Azione Ladispoli, Italia Viva Ladispoli e P.S.I. Ladispoli

“Negligenza o mancanza di sensibilità? In entrambe le ipotesi un amministratore non può essere giustificato.

Il periodo che stiamo vivendo non è segnato solo dalla pandemia da COVID, che ha sicuramente sconvolto la vita di tutti noi, ma anche dalle conseguenze dirette sui nostri ragazzi e sulle nostre ragazze.

Essi infatti non frequentando la scuola in modo continuo costretti spesso in DAD (didattica a distanza), vivono un disagio che crea patologie gravi, confermate dalla scienza.

Noi crediamo che l’amministrazione del Sindaco Grando sia latitante anche in questo argomento, in quanto non vediamo a Ladispoli, la ricerca a soluzioni e sostegno rivolte al mondo studentesco.

Notiamo una carenza cronica di strumenti di ascolto e di intervento soprattutto tra le famiglie maggiormente colpite economicamente, a supporto di condizioni psicologiche fragili o di stress e situazioni domestiche e familiari critiche.

Crediamo sia urgente, in tale direzione, la creazione di un tavolo di lavoro che coinvolga le dirigenze scolastiche di ogni ordine e grado, nonché gli assessorati a pubblica istruzione e servizi sociali.

Negligenza e poca sensibilità sembra accompagnino quotidianamente i nostri amministratori e questa cosa ci preoccupa seriamente!

Per tanto, Invitiamo tutti ognuno per le proprie competenze ad aprire un tavolo di confronto per offrire un sostegno concreto ai nostri studenti e alle nostre studentesse più in difficoltà”.

Italia in Comune Ladispoli

Azione Ladispoli

Italia Viva Ladispoli

P.S.I. Ladispoli