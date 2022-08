Urge sangue per l'ospedale, domani raccolta Avis in corso Centocelle a Civitavecchia • Terzo Binario News

Appello della presidente dell’Aureliana Nicoletta Iacomelli: “Volontari operativi dalle 7.30 alle 22.30”

“Avis Intercomunale Aureliana e Avis Civitavecchia in risposta all’appello dell’assessore alla sanità della regione Lazio organizzano una raccolta di sangue mattina e pomeriggio.

Giovedì 4 agosto in piena calura estiva, i volontari dell’ Avis saranno operativi dalle ore 7,30 alle 22.30 per la donazione di sangue a Civitavecchia in Corso Centocelle .

Il Presidente di Avis Aureliana d.ssa Nicoletta Iacomelli sottolinea come la struttura provinciale radicata sul territorio dal 2002, ha sempre risposto alla carenza estiva e alle richieste degli ospedali romani e del nosocomio locale purtroppo, numerosi interventi sono sospesi a causa delle difficoltà di reperire sangue.

È per questo che abbiamo voluto organizzare una giornata intensiva di donazione di sangue, la prima sul territorio dove si dona dalla mattina alla sera senza interruzione,

l’Udr di Avis Aureliana con medici e infermieri, i volontari di Avis e del servizio Civile saranno presenti tutto il giorno.

Devo dare atto ai presidenti delle sezioni comunali di Civitavecchia , Tolfa e Allumiere e Cerveteri che durante l’estate l’Avis Aureliana è l’unica che continua a raccogliere il sangue in modo continuo, andando incontro anche alle enormi difficoltà del momento che vedono la carenza non solo del sangue ma anche di giovani medici trasfusionisti. un fenomeno che sta investendo tutte le strutture avisine le aziende sanitarie d’Italia,

in particolare nella regione Lazio, la carenza di personale medico e infermieristico formato e adeguato sta bloccando la raccolta del sangue.

Ringrazio per questa raccolta i donatori di Civitavecchia che già numeri si sono prenotati ovviamente il presidente Fabio Lisiola che ha promosso l’iniziativa, la direttrice del Simti San Filippo Neri dssa Stigliano e la direttrice Asl Roma 4 dssa Matranga per la presenza e la supervisione, tutto lo staff dei dipendenti e dei collaboratori per la collaborazione operativa e il lavoro svolto.

Ricordo che durante il mese di agosto si potrà donare tutti i giorni PRESSO LA SEDE DI CIVITAVECCHIA MARIO VILLOTTI – OSPEDALE SAN PAOLO DALLE ORE 8 ALLE 11;

PRESSO LA SEDE DI CERVETERI

DOMENICA 7 AGOSTO

VENERDÌ 12 AGOSTO

VENERDÌ 19 AGOSTO

DOMENICA 28 SEDE A LADISPOLI E SEDE DI ALLUMIERE.

Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 3893427776-3277906706 “.

Dott. SSA NICOLETTA IACOMELLI

PRESIDENTE AVIS INTERCOMUNALE AURELIANA