Uomo trovato morto sui binari del treno - Terzo Binario News

Un uomo è stato trovato morto sui binari del treno. La scoperta alle 10 di giovedì 17 settembre sulla tratta Roma-Velletri.

Le forze dell’ordine sono giunte in via Appia Km 14, all’altezza di via del Campo Sportivo, nella zona di Velletri. La vittima, secondo quanto emerso dai primi accertamenti, non aveva documenti con sé.

Sulla vicenda indaga la Polfer. Da capire se la vittima sia stata investita da un convoglio o se è deceduta a seguito di un malore.

Il traffico è stato sospeso intorno alle 10 e intorno alle 13,45 è tornato regolare. I treni in viaggio hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 35 minuti.

Questi i convogli parzialmente cancellati e sostituiti con bus:

• R 7211 Roma Termini (9:28) – Velletri (10:29): limitato a Lanuvio (10:13)

• R 7212 Velletri (9:55) – Roma Termini (10:59): origine da Lanuvio (10:14)

• R 7213 Roma Termini (10:28) – Velletri (11:29): limitato a Lanuvio (11:13)

• R 7214 Velletri (10:55) – Roma Termini (11:59): origine da Lanuvio (11:14)

• R 7215 Roma Termini (11:28) – Velletri (12:31): limitato a Lanuvio (12:13)

• R 7216 Velletri (11:55) – Roma Termini (12:59): origine da Lanuvio (12:14)

• R 7217 Roma Termini (12:00) – Velletri (12:52): limitato a Lanuvio (12:41)

• R 7219 Roma Termini (12:28) – Velletri (13:30): limitato a Lanuvio (13:13)

• R 7218 Velletri (12:55) – Roma Termini (13:59): origine da Lanuvio (13:14)

• R 7220 Velletri (13:33) – Roma Tiburtina (14:33): origine da Lanuvio (13:43)