Il corpo di un uomo senza vita è stato rinvenuto in un carrello della spesa, in via Raffaele Costi, a Roma, intorno alle 13,30. A trovarlo, secondo quanto appreso, è stata una pattuglia della Polizia, in transito nella zona.

Il cadavere presenterebbe una ferita d’arma da fuoco. La vittima, al momento, non è stata identificata. Indagini in corso.