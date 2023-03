Uomo e Natura: a Roma l'Arte si erge a difesa del pianeta • Terzo Binario News

Da sabato 4 marzo a sabato 11 marzo presso la Galleria Art Gallery Gregorio VII

Riceviamo e pubblichiamo:

“Primo intervento con il Prof. Travaglini che parlerà della bellezza della natura e la sua salvaguardia per un pianeta che possa ospitare la vita. Sin dai tempi antichi l’uomo e la natura sono stati i protagonisti della storia del nostro pianeta anche se il rapporto che li ha legati ha conosciuto fasi molto diverse.

All’inizio della sua storia l’uomo si è trovato di fronte a questa potenza della natura tanto irrazionale quanto affascinante, ha indagato e scoperto l’ambiente circostante fonte inesauribile di risorse importanti per la vita cercando di trarre quelli insegnamenti importanti per la sua stessa sopravvivenza.

Dopo questa fase di studio una volta acquisite sempre più conoscenze mano a mano nei secoli l’uomo ha costruito nella natura e con il suo aiuto cose meravigliose, basti pensare alle opere architettoniche, scientifiche, le scoperte in campo agricolo fino a ad arrivare a esercitare la sua predominanza sugli esseri animali e vegetali coabitanti del pianeta. A causa dell’aumento demografico e del suo egoismo l’equilibrio con il mondo circostante nel tempo si è rotto e chi ne ha pagato le conseguenze sono stati in primis tante specie animali e vegetali. Consapevoli di tutto ciò gli artisti presenti in mostra dotati di una elevata sensibilità, in qualità di testimoni del proprio tempo con le loro opere lanciano un invito a tutti di prendersi cura ognuno nel suo piccolo del nostro pianeta, dove esistono esseri viventi che al pari nostro devono essere difesi in quanto bene prezioso e patrimonio dell’umanità intera. Attraverso l’arte abbiamo un invito a riflettere sulla nostra responsabilità nei confronti del nostro pianeta”.