Uomo cade sui binari della metro: dipendente Atac gli salva la vita - Terzo Binario News

Uomo salvato da dipendente Atac. Il fatto è accaduto lo scorso 18 dicembre nella stazione Cornelia (linea A della metro) ed è stato reso noto solo nelle ultime ore.

Questo il racconto dell’Azienda: “Il nostro dipendente F.V. aveva appena concluso un sopralluogo e stava tornando a Piramide, sua sede di lavoro. In attesa del treno diretto ad Anagnina, si è accorto di un passeggero che, distratto dalla consultazione del suo telefono cellulare, era caduto sui binari”.



“F.V. ha cercato di richiamare l’attenzione dell’uomo che, colto nel frattempo da una crisi di panico, provava freneticamente a risalire in banchina. In pochi secondi e grazie anche all’aiuto di un altro passeggero, F.V. è riuscito a tirare su il malcapitato prendendolo per le braccia e salvandogli la vita”.



“Davvero questione di attimi, appena in tempo per evitare il treno giunto in stazione poco dopo. Ringraziamo il nostro collega per la prontezza di riflessi e il coraggio dimostrati”.