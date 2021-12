Uno studio di Oxford mostra che giocare online provoca meno dipendenza - Terzo Binario News

Alcuni dati sul gioco d’azzardo patologico sembrano dimostrare che i casinò online potrebbero causare una minore dipendenza rispetto ai casinò tradizionali su base terrestre

L’Internet Institute dell’Università di Oxford ha recentemente presentato uno studio sul gioco d’azzardo.

I risultati della ricerca sono particolarmente interessanti se analizzati dal punto di vista del gioco patologico. Sembra infatti che il gambling online crei una dipendenza significativamente minore rispetto al gambling tradizionale, legato ai casinò e alle sale da gioco su base fisica.

Dipendenza da gambling: casinò online vs casinò fisici

Condotto su un campione di circa 20mila partecipanti distribuiti tra Germania, Regno Unito, Canada e Stati Uniti, lo studio è stato pubblicato sull’American Journal of Psychiatry. Interrogati sulle abitudini di gioco, più della metà dei partecipanti ha affermato di avere giocato di recente in un casinò online. Soltanto il 2%-3% degli intervistati ha invece ammesso di aver sviluppato 5 o più sintomi attribuibili al disturbo da attività ludica su Internet.

È curioso confrontare questo dato con quanto emerge da un sondaggio britannico da poco effettuato su un gruppo di giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni appassionati di gambling tradizionale. In questo caso, si è scoperto che il 2,6% di chi gioca in luoghi fisici ha lamentato una dipendenza patologica.

Il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, noto come DSM-5, definisce la dipendenza da gioco d’azzardo come una compulsione continua e ricorrente al gambling, che spesso si accompagna a perdite di denaro e problemi nella sfera delle relazioni personali e professionali.

Il successo del gioco d’azzardo online

Il gambling online è diventato una forma di intrattenimento molto diffusa e popolare. Neanche la pandemia di coronavirus e i lockdown forzati sono riusciti a scalfire un settore tanto vivace e dinamico quanto quello del gioco d’azzardo in rete. Si pensi che il mercato italiano, nel 2020, ha registrato un valore complessivo di poco inferiore ai 2,5 miliardi di euro, il 43% in più rispetto agli 1,73 miliardi del 2019. Come si può constatare in questa guida al gioco d’azzardo online, anche nel nostro Paese i casinò offrono una gamma ampissima di slot machine, lotterie, giochi di carte e da tavolo, poker, scommesse sportive e tantissimi altri prodotti che vengono continuamente aggiornati.

Una slot machine.

I migliori casinò sul web non hanno nulla da invidiare a quelli terrestri. Grazie agli ultimi sviluppi tecnologici applicati all’industria del gambling online, le piattaforme virtuali sono in grado di garantire un’esperienza di gioco completa. Un numero sempre maggiore di provider di gioco d’azzardo propone infatti tavoli dal vivo che danno la possibilità di interagire con croupier e altri giocatori in carne e ossa. Ma offre anche una più vasta varietà di gioco, una quantità di bonus ricca e vantaggiosa e l’opportunità di giocare in qualsiasi momento e da qualunque luogo, tramite computer o tramite smartphone.

Lo studio di Harvard sul gambling online

Lo studio di Oxford citato in apertura non è il primo ad aver rilevato la minore pericolosità del gioco d’azzardo da remoto. Nel 2014, un gruppo di ricercatori della Harvard Medical School aveva investigato le abitudini di oltre 3400 giocatori di poker online. La ricerca evidenziava un comportamento singolare: la quantità delle loro giocate diminuiva in maniera proporzionale all’aumentare delle perdite.

La ricerca della prestigiosa università statunitense situata a Cambridge, nel Massachusetts, sembra confermare la maggiore razionalità nell’approcciarsi al gioco dei gambler online. Dall’analisi del campione si evince infatti che chi punta e scommette in rete tende ad autolimitarsi quando il gioco inizia a diventare troppo rischioso.

Gioco responsabile: l’impegno dei casinò online

Attualmente i migliori casinò italiani sono quelli che – oltre a promettere adrenalina, divertimento e distrazione – salvaguardano la sicurezza e la salute dei propri utenti. Le piattaforme di gioco legali devono infatti rispettare quanto sancito dalla Carta dei servizi per il gioco a distanza. Creata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), contiene una serie di norme che hanno l’obiettivo di garantire un “ambiente di gioco responsabile”.

I casinò con licenza ADM garantiscono di aderire ai principi di tutela dei giocatori. Come richiesto dal legislatore, si impegnano inoltre a implementare gli strumenti e le politiche di gioco. Questo al fine di consentire a ogni player di esercitare un maggiore controllo sulla quantità di denaro speso e sui livelli di gioco. Proteggere i giocatori, e in special modo quelli più vulnerabili, deve essere una priorità affinché il gambling non passi dall’essere un passatempo divertente all’essere una pericolosa ossessione.

Gli operatori di gioco online hanno infine l’obbligo di preservare i soggetti minorenni. Ciò significa che devono accertarsi che gli individui di età inferiore a 18 anni non possano in alcun modo avere accesso ai siti di gambling. La procedura prevede il vincolo di registrazione alla piattaforma, con presentazione di specifica documentazione soggetta a doppia verifica in accordo con l’AAMS. In aggiunta, i casinò online sono tenuti a mostrare il logo 18+.

Conclusioni

Alcuni ricercatori si sono posti la domanda se, in termini di dipendenza patologica, sia più rischioso giocare d’azzardo in presenza o da remoto. Già due studi, di cui il più recente condotto su un campione molto numeroso, sembrano aver dimostrato una minore pericolosità del gambling online rispetto al tradizionale gambling terrestre.

Gli operatori del gioco a distanza sono del resto impegnati nell’assicurare un servizio sano, sicuro ed equilibrato, che aderisca ai fondamenti del gioco responsabile.