Unione Popolare contraria all'armamento della Municipale di Civitavecchia • Terzo Binario News

“Dopo una pantomima durata mesi, dopo diversi consigli comunali andati pressoché deserti, l’amministrazione comunale di Civitavecchia ufficializza il nuovo regolamento della Polizia Locale prevedendo con questo la distribuzione di pistole al personale operativo.

Siamo al trionfo dell’assurdo. In una città soffocata dal traffico, dove il diritto alla mobilità è un optional e in un contesto dove l’organico degli agenti di polizia locale è ridotto al lumicino, la giunta Tedesco prima litiga e poi finge di esultare per un provvedimento inutile e pericoloso. In tutto questo la destra cittadina si divide ancora, con Forza Italia che accusa la Lista Tedesco di aver agito per fare una “marchetta elettorale”.

Speriamo che questo atto sia da monito a tutti i cittadini quando si recheranno alle urne per le prossime amministrative. I problemi di Civitavecchia vanno risolti con serietà e avendo a mente il benessere di tutti, per le pistolettate in stile Far West non c’è spazio.

Se la destra ama tanto i cowboy, finito il mandato, organizzi una rassegna con i film di Sergio Leone: sarà la prima cosa buona fatta dopo 5 anni di rimpasti e atti inconcludenti”.

Unione Popolare Civitavecchia