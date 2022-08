Unione Popolare con Luigi De Magistris presente sulle schede elettorali di Cerveteri e Ladispoli • Terzo Binario News

Unione Popolare con Luigi De Magistris sarà sulle schede di tutta Italia e dunque anche nel collegio che comprende Cerveteri e Ladispoli.

Con i nostri banchetti e il nostro impegno alla casa del Popolo di Ladispoli abbiamo raccolto 154 firme dando il nostro contributo alle 750 che servivano per i collegi di Camera e Senato che si estendono fino a Viterbo.

Siamo stati praticamente gli unici a cui una legge iniqua e truffaldina ha imposto di raccogliere firme di accompagnamento alla presentazione delle liste. Abbiamo avuto però la possibilità di farci conoscere e stare tra la gente.

La parte più bella per un militante politico, però, comincia ora. Spiegare il nostro programma, di sinistra, alternativo, antagonista, far vedere le nostre facce pulite, ricordare quello che ha fatto il nostro capo politico, Luigi De Magistris, è quello che ci impegnerà nel prossimo mese. Per organizzare al meglio la campagna elettorale venerdì 26 agosto è stato fissato un incontro alla Casa del Popolo di Ladispoli, in via Rimini 10, nella zona vicino alla stazione. Invitiamo tutti i cittadini a intervenire per offrire il proprio contributo di idee.