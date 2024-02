Unione Popolare attacca la Lega Civitavecchia: «Sul gender come novelli Savonarola» • Terzo Binario News

“Non poteva essere altrimenti. I novelli Savonarola della Lega locale sono di nuovo all’attacco contro i diritti di genere e le altrui libertà. Questa volta a ridestare l’attivismo sessuofobico dei consiglieri della Lega è un’inutile raccolta firme per limitare, non si sa bene come, un presunto indottrinamento gender nelle scuole italiane.

Ci sembra evidentemente che per l’ennesima volta i leghisti cittadini cercano di alimentare una battaglia ideologica che ha come unico scopo quello di ingraziarsi le simpatie delle componenti più oscurantiste e reazionarie della città.

Un’iniziativa che è violenta nei toni e negli obiettivi e che, probabilmente, è utile al partito salviniano per “buttarla in caciara” celando così le proprie responsabilità politiche di fronte ad una scuola pubblica da anni vilipesa, spolpata di ogni risorsa e ormai regredita allo stadio di precarificio per giovani generazioni.

Purtroppo per loro non saranno iniziative di questo tipo ad impedirci di frequentare, flirtare e amoreggiare con le persone che amiamo. Dentro e fuori le scuole il rispetto e la libertà valgono sempre di più del pregiudizio e della prevaricazione.

I leghisti locali ne prendano atto una volta per tutte e si risparmino questa nuova, grottesca e inutile crociata.

Unione Popolare Civitavecchia