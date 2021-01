Unione Inquilini: "Donna minacciata di morte, salvata dalla figlia di 7 anni ora sotto shock" - Terzo Binario News

“Raccontiamo una storia di inaudita violenza ai danni di un inquilina che dopo aver perso il lavoro e la coinquilina con cui divideva l’affitto, sola con una bambina, si è vista minacciare di morte dal proprietario”. Questo quanto riferito dall’Unione inquilini.

“La signora si è salvata da una violenta aggressione dei vicini di casa grazie alla figlia di 7 anni, ora sotto shock, che ha avuto la prontezza di chiamare le forze dell’ordine intervenute per salvarle. L’inquilina ha ascoltato chiaramente i proprietari ingaggiare, con la promessa di un regalo, i vicini di casa, come da querela presentata ai carabinieri, di obbligare la signora a lasciare l’appartamento”.

“Vogliamo raccontarvi le storie degli inquilini che vivono sulla propria pelle il dramma della precarietà abitativa. Con la pandemia tantissime famiglie hanno perso il proprio reddito e oggi sono impossibilitate a pagare l’affitto. Il Governo ha fortunatamente bloccato gli sfratti fino al 30 giugno, una scelta responsabile dato lo stato di emergenza che ancora blocca il nostro paese attraversato da una nuova ondata di contagi da Covid-19. Impensabile gettare in strada le persone in piena crisi sanitaria, ma soprattutto senza realizzare un piano casa che possa garantire il passaggio di casa in casa”.