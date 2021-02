Unione Inquilini: "A Ostia stazioni aperte ai senza fissa dimora" - Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo

Vogliamo comunicare a tutte le persone senza fissa dimora che da oggi 18 Febbraio le stazioni regionali Atac OSTIA LIDO CENTRO e STAZIONE CASTEL FUSANO rimarranno aperte, in quest’ultima volontari presiederanno i locali offrendo coperte e Sacchi a pelo dalle 22:00 alle 8:00 del mattino per ospitare e offrire un giaciglio al caldo.

Per questo vogliamo a nome dell’Unione Inquilini ringraziare la Regione Lazio e Atac spa. Ora chiediamo alla Sindaca Virginia Raggi perché non sia possibile farlo anche a Roma con le Metro!” così in una nota la segretaria Unione Inquilini di Ostia Emanuela Isopo che a seguito di un appello lanciato sui social si è vista tempestivamente rispondere dall’assessore Mauro Alessandri Assessore ai Lavori Pubblici Tutela del Territorio, mobilità.

L’assessore ha subito predisposto l’apertura delle stazioni ferroviarie rispondendo: “Su indicazione dell’assessorato il dirigente dell’area ferro regionale ha provveduto ad autorizzare ATAC spa all’ apertura notturna delle stazioni con lo scopo di accogliere e riparare dalle intemperie coloro che in questi giorni necessitano di accoglienza , ATAC SPA una volta pianificate le necessarie misure di sanificazione necessarie ha assicurato che provvederà ad eseguire la direttiva regionale”.

Unione Inquilini