Unindustria, la Tidei: “Ottima proposta di Camilli per un piano industriale innovativo per il Lazio” • Terzo Binario News

“La proposta avanzata questa mattina dal presidente di Unindustria, Angelo Camilli, nella sua relazione all’assemblea generale dell’associazione di un Piano Industriale innovativo e coraggioso, in grado di rilanciare l’economia della nostra regione, ci trova d’accordo ed è da considerare con molta attenzione e concretezza, perché nella sua formulazione guarda ai reali bisogni dei nostri territori e prefigura uno sviluppo economico indispensabile per conseguire maggiore produttività e retribuzioni migliori”, afferma la capogruppo di Italia Viva alla Regione Lazio Marietta Tidei.

“Da sottolineare il ruolo fondamentale che Unindustria attribuisce per lo sviluppo della Capitale e della Regione all’area industriale e logistica di Pomezia, all’aeroporto di Fiumicino e al porto di Civitavecchia, che rappresentano le infrastrutture in grado di rendere protagonista il Lazio nell’intero Paese e che necessitano quindi di investimenti adeguati per aumentare la nostra competitività”, conclude Marietta Tidei.