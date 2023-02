Unindustria in pressing sulla nuova Regione anche per Civitavecchia • Terzo Binario News

Il presidente Angelo Camilli: “Tempi certi per la Trasversale, accelerazione su zls e collegamenti Fiumicino-porto”

Trasversale, port, zls e collegamento con Fiumicino: questi i quattro punti su cui Unindustria intende mettere pressione sulla nuova giunta regionale. Lo ha detto il presidente degli industriali laziali Angelo Camilli.

In un documento è specificato come Unindustria intenda sapere tempi certi sull’avviamento della zona logistica semplificata (“Perimetrazione e approvazione definitiva entro i primi 100 giorni dall’insediamento), inclusione nel Consorzio Industriale del Lazio, favorire il collegamento fra il porto e Fiumicino, raccordo con Montalto sul fronte dell’energia.

La nota dell’Ansa: “L’istanza principale è stata quella

di cercare di mettere al centro gli interessi della nostra

Regione per quello che riguarda le politiche industriali e per

la crescita del nostro sistema economico e sociale quindi per

creare le condizioni per le nostre imprese di crescere, fare

occupazione, occupazione di qualità e quindi resistere anche

meglio alle crisi che stiamo affrontando in questi anni dal 2010

in poi.

Aumentare in loro la consapevolezza che la nostra

Regione è importante, è la seconda regione per Pil in Italia, ha

dei settori industriali e dei servizi di eccellenza quindi

abbiamo tanti punti di forza su cui investire che possono

migliorare moltissimo la qualità del lavoro e la vita nelle

nostre città e nella nostra Regione”. Lo dice Angelo Camilli,

presidente di Unindustria, dopo gli incontri avuti con i

candidati alle Regionali del Lazio, Francesco Rocca e Alessio

D’Amato.

Per quanto riguarda gli impegni chiesti da Unindustria, questi

sono a partire da una maggiore “consapevolezza industriale”. “Si

è parlato finora in questa campagna – osserva Camilli –

soprattutto di sanità e rifiuti ma non tanto di altri aspetti

che hanno la loro importanza, cito la centralità del Lazio nei

settori della farmaceutica, della difesa e dell’aerospazio, del

digital, del cinema, dell’energia e dell’automotive”. Nello

specifico viene chiesta una strutturale interlocuzione e

confronto sulla pianificazione delle risorse e sulle misure

economiche con riferimento particolare ai 3,4 miliardi dati dai

Programmi operativi regionali da spendere nel settennato;

valutare puntualmente gli impatti diretti dei provvedimenti

legislativi e dei procedimenti amministrativi su operatività e

investimenti e favorire l’armonizzazione fra normativa nazionale

ed europea ed interventi legislativi regionali e locali;

aumentare il grado di conoscenza delle vocazioni territoriali e

delle esigenze per settori e per filiere; sostenere la crescita

delle Pmi, valorizzare e attrarre gli investimenti delle Grandi

imprese e delle Multinazionali. Altre richieste sono riassunte

nei punti della “efficienza amministrativa”, dell’ “attrattività

del territorio” con il sostegno degli interventi

infrastrutturali strategici “con chiarezza sui tempi, fondi e

responsabilità” (dalla Roma-Latina alle trasversali, fino agli

investimenti su Porti e aeroporti, nodi intermodali e

infrastrutture Tlc) e ancora, la competitività delle imprese e

la qualità del lavoro con interventi sulla fiscalità, con

l’abrogazione della maggiorazione Irap, e il sostegno al Rome

Technopole come progetto strategico per laureati Stem, la

ricerca e il trasferimento tecnologico.

Infine, Unindustria chiede che chiunque vada alla guida della

Regione abbia “visione e ruolo della Regione”: “la nostra è la

seconda Regione per Pil, presenta eccellenze e grandi

specializzazioni produttive, ma cresce con tassi inferiori alle

principali regioni del Nord e non riesce a pesare nelle scelte

economiche del Paese e dell’Unione europea. Il Lazio deve ambire

ad un nuovo protagonismo per l’intero Centro Italia”, e per

questo, aggiunge Camilli, “serve una squadra di qualità, nessun

presidente di Regione da solo può farcela”. (ANSA).