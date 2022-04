UniAgraria Civitavecchia alla Caponnetto: "Ci ha diffamati" - Terzo Binario News

“L’Università Agraria di Civitavecchia, in relazione all’articolo apparso su alcune testate anche telematiche lo scorso giorno 15 aprile 2022, riportante le dichiarazioni dell’Associazione Caponnetto, contesta fermamente tutte le pretese informazioni, i giudizi e le illazioni ivi contenute, in quanto non corrispondenti al vero e gravemente diffamatorie, sia nei confronti dell’ente stesso sia nei confronti dei singoli amministratori.

L’Università Agraria ed i suoi amministratori si riservano in proposito il diritto di agire nelle opportune sedi, compresa quella penale, nei confronti dei responsabili, anche ai sensi della legge sulla stampa”.

UniAgraria Civitavecchia