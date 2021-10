UniAgraria Allumiere pronta a presentare il ragù di Maremma - Terzo Binario News

Non sono mancate le soddisfazioni questa settimana per l’Università Agraria di Allumiere.

Il frantoio ha infatti lavorato a pieno ritmo, con oltre 100 quintali di olive al giorno, provenienti anche da Civitavecchia.

Molti sono i progetti a cui si sta lavorando; primo tra tutti, quello di diffondere il più possibile i propri prodotti d’eccellenza, con l’obbiettivo di renderli in futuro disponibili per un commercio su larga scala, presso negozi e supermercati.

Per questo, un appuntamento da non perdere, sarà quello in programma presso il Roma Convention Center La Nuvola, del prossimo 13 Novembre, dove l’Agraria di Allumiere presenterà il proprio ragù di Maremma, in uno scenario importante del made in Italy gastronomico.