UniAgraria Allumiere al voto" Il Direttivo attuale vuole dare continuità al lavoro" - Terzo Binario News

“C’è sempre tanto lavoro da svolgere nella sede dell’Università Agraria di Allumiere.

Il Presidente Pietro Vernace si muove tra la parte produttiva (frantoio, allevamento e produzione alimentare a km 0), quella organizzativa e quella promozionale. Un buon lavoro deve essere anche venduto, altrimenti rimane infruttuoso, e questa sembra essere la filosofia dell’Ente allumierasco.

Intanto questa settimana è stato ultimato lo Statuto Sociale che verrà votato presto in consiglio dell’Università Agraria di Allumiere, in preparazione delle elezioni di Marzo 2022. Quindi questa è già una notizia ufficiale; “L’Agraria è pronta al voto e l’attuale Consiglio Direttivo vuole dare continuità al lavoro svolto fin qui”.

Inoltre sempre in questi giorni si stà definendo l’accordo tra l’ente Agrario e la Fondazione Molinari per inserire dei prodotti locali tra quelli che vengono offerti nella raccolta fondi. L’università metterà a disposizione, sempre in collaborazione con la Fondazione, 150 pacchi dei diversi tipi di pasta prodotta col marchio”.

UniAgraria Allumiere