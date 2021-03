Una web cam meteo: la proposta per Ladispoli - Terzo Binario News

L’idea di Raffaele Rapisarda, che la gira al sindaco Grando

“Una web cam meteo anche a Ladispoli. Molte città hanno una o più web cam meteo pubbliche. Perché non metterle anche a Ladispoli?

Posizionate in punti panoramici con sguardo sulla costa vs nord e vs sud, non solo darebbero spettacolo della nostra costa, ma consentirebbero di controllare anche le condizioni meteo. In tal modo potrebbero spingere i vacanzieri o chi abbia la seconda casa o chi abbia una barca in rimessaggio, o chiunque voglia, a venire a farci visita dopo aver verificato le condizioni del tempo.

Di fatti molte volte i meteo danno tempo brutto mentre a Ladispoli c’e’ il sole. Accade spesso che a Roma piove mentre qui e’ bello. Considerando che siamo una città sul mare, sarebbe un’ottima idea per tutti coloro che hanno interesse a venire sul nostro mare per sport, pesca o tempo libero, od anche semplicemente a vederne il paesaggio in tempo reale. Senza contare la preziosa funzione informativa che darebbero in caso di allerta meteo e soprattutto di condizioni che possono generare trombe d’aria o peggio i tornado, come e’ già accaduto.

Raffaele Rapisarda

