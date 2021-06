Una vittoria del quartiere: la storia di Maria - Terzo Binario News

Una buona notizia per la Maria nostrana. Finalmente dopo tante battaglie e difficoltà ieri mattina la Polizia di Roma Capitale gruppo NAE IX Municipio l’ha scortata in Tribunale per la firma a convalida della richiesta di amministrazione di sostegno. Maria è nota a tutto il quartiere per la sua gentilezza e la simpatia che ci accompagna da tanti anni, da quando passeggiava per le strade di Trigoria dispensando consigli e regalando numeri da giocare al lotto.

Una brutta vicenda la vide anni fa protagonista a suo danno, ma il quartiere si mobilitò con un grande unico gesto di solidarietà ed attenzione, e Maria tornò a casa. Recentemente il sostegno di alcuni residenti volontari le aveva permesso di restare nella sua dimora familiare. Un gioiello prezioso, Maria, a cui tutti sono legati affettivamente oggi ha finalmente ottenuto la tutela che merita, grazie all’intervento dei servizi sociali e alla famiglia che l’ha sostenuta nella battaglia. Le cose belle esistono.

Che questo esempio sia memoria della bellezza di un quartiere che si stringe e si unisce nelle difficoltà.

Laura Pasetti, membro del coordinamento Fratelli d’Italia Municipio IX.