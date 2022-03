Una tribuna del Campo Enrico Galli per Cordelli, Cerveteri ricorda il grande bomber - Terzo Binario News

La Giunta comunale etrusca approva la delibera che dà il via all’iter di intitolazione

Una tribuna dello Stadio Comunale Enrico Galli sarà intitolata al grande e indimenticato bomber Alessandro Cordelli.

Il Comune di Cerveteri ha infatti approvato la delibera di Giunta con la quale si dà il via all’iter per l’intitolazione della tribuna del Campo Comunale Enrico Galli allo storico bomber, morto pochi giorni prima il suo 55esimo compleanno.

Un bomber di razza Cordelli, amato sia nel rettangolo di gioco che fuori, che aveva lasciato uno straordinario ricordo sia tra gli amici che hanno condiviso con lui le emozioni del prato verde che quelli che in qualche modo hanno avuto occasione di incrociare il suo cammino.

Una rara malattia degenerativa quella che ha strappato prematuramente alla vita il bomber, uno dei più prolifici sia del Cerveteri, con il quale conquistò la storica promozione in Serie C2 davanti ad uno stadio Enrico Galli in delirio, che delle tante compagini sportive in cui ha militato.

La richiesta di intitolare a bomber Cordelli uno spazio era partita poche ore dopo la sua morte, avvenuta il 2 agosto del 2021. In carriera, Cordelli ha militato anche nella squadra di calcio della Polizia Penitenziaria, l’Astrea. Con loro, il bomber ha militato dal 1993 al 2000, aggiudicandosi tra l’altro anche una coppa Italia da capo-cannonniere assoluto.