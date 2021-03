Una Super Tirreno Civitavecchia va agli Italiani assoluti - Terzo Binario News

Incetta di successi a Maccarese della compagine locale

Quattro competizioni in una e la Tirreno Atletica ha brillato in tutte quante. Bella prestazione sui prati della Riserva del Litorale Romano di Maccarese per l’ultima giornata del cross regionale con il Campionato di Società assoluto, il Challenge di cross corto, il Trofeo e il campionato regionale individuale e a squadre per i cadetti. Organizzata dalla società di casa, l’Atletica Villa Guglielmi con il supporto della Fidal Lazio, la manifestazione ha visto alla partenza un totale di 626 atleti in rappresentanza di 15 società.

I biancazzurri si piazzano ai vertici di ogni classifica: il Challenge di 3km del cross corto se lo aggiudica Isabella Papa in 10’36 come anche la maglia di campionessa laziale. Nella categoria cadette il titolo regionale è di una Sara Pontani attenta nella gestione della gara chiusa pressoché in solitaria e bronzo della caparbia Myriam Tofi. A completare il gruppo rosa, ottima prova per Asia Bernardini, Gloria De Santis e Consuelo Giovagnoli che portano a casa anche l’argento a squadre. Vittoria anche nella categoria Promesse per Lucrezia Adamo sul percorso da 8km con indosso i colori della Studentesca reatina.

Per i cadetti, Leonardo Dolci è il miglior civitavecchiese nella 3km arrivando quarto in 9’33 ad appena un secondo dalla volata finale dei due reatini e del portacolori delle Fiamme Gialle. Il Trofeo Cadetti lo premia con un argento consolidato dai due argenti delle precedenti due prove alle spalle di Ebrahim Abdelwahed delle Fiamme Gialle. Ancora fra i Cadetti migliorano Fabio Massimo Baliva e Andrea Augelli che portano la Tirreno al sesto posto in classifica.

Nell’Assoluto, la compagine locale centra il quarto posto in classifica nei 10 km, con ottimi piazzamenti individuali e pass staccato per la partecipazione agli Italiani di Campi Bisenzio vicino Firenze. Matteo Moretti, Luca Tassarotti, Andrea Azzarelli, Federico Ubaldi, Vittorio Casalini e Federico Orlando si sono dimostrati all’altezza e con una prestazione di spessore agonistico sono risaliti dal sesto al quarto posto in classifica rientrando così tra le cinque compagini che si giocheranno il Tricolore.

Cross corto da 3km anche per i Senior Lorenzo Patanè, Giulio Braccini e Mario Pelliccione e l’allieva Matilde Patanè seconda di categoria sebbene al primo anno. Allenatori al seguito delle gare Claudio Ubaldi, Mauro Lorusso e Massimo Dolci, tutti estremamente soddisfatti dei loro pupilli.