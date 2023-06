Una super Dinamo Ladispoli batte Vigna Pia e vola in semifinale di Coppa Lazio FIP • Terzo Binario News

Nella gara ad eliminazione diretta disputata sul parquet del Pala Cerioli a Roma contro il Vigna Pia Basket, gli under 14 della Pallacanestro Dinamo Ladispoli targata MA Supermercati disputano una partita molto solida, condotta dall’inizio alla fine, che si conclude 47-57 per i giovani ladispolani e permette loro di raggiungere la semifinale di Coppa Lazio FIP che disputeranno domenica prossima 11 giugno, sempre in trasferta, contro la vincente tra PolysSportiva Riano e Academy Olimpia Roma.

I ragazzini dei coach Carlo e Davide Acconciamessa hanno messo in campo tanto cuore e tanto carattere, riuscendo a rimanere lucidi e concentrati anche quando i padroni di casa in un disperato sforzo finale sono sembrati in grado di riacciuffare la partita; ma i Dinamos sono stati bravi a non mollare e a non farsi prendere dalla paura, portando a casa un risultato che alla vigilia non era per niente scontato, tutt’altro.

Ora, causa una posizione nel ranking di qualificazione un po’ penalizzante e la formula di questa Coppa, che ha visto 30 squadre di tutto il Lazio partecipare, li attende un’altra sfida in trasferta, sempre ad eliminazione diretta, che potrebbe far loro continuare ad accarezzare un sogno che fino a qualche mese fa sembrava veramente impossibile da concretizzare.