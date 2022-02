Una raccolta fondi per far riposare Costantin nella sua terra, 38enne romeno morto a Ostia - Terzo Binario News

La fidanzata di Costantin Crezu, ragazzo di Ostia di 38anni è ancora distrutta dal dolore nel raccontare l’ultimo giorno di vita del suo amato.

Costantin come ogni mattina era uscito presto, con il sorriso e tanta voglia di vivere. Poi, dieci minuti dopo, il malore, l’infarto e la morte.

Una morte che ha scosso una comunità intera, in particolar modo il mondo del commercio di Via Orazio dello Sbirro, dove sono posizionati dei salvadanai con la foto del ragazzo per raccogliere dei soldi per pagare i funerali e poi il trasferimento in Romania, terra di origine del giovane.

Costantin viveva a Ostia da oltre 10anni, era un grande lavoratore e non mancava mai dal suo posto. Aveva mille sogni, tra cui quello di costruirsi una famiglia con la sua amata. Sogni interrotti domenica 6 febbraio, quando a causa di un malore ha perso la vita.

Inutile ogni soccorso, Costantin era già morto. Chiunque volesse dare un contributo per garantire un funerale e il trasporto in Romania del giovane, può contattare la signora Marta Ene al numero 3202187211