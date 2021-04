"Una persona leale e onesta": via Merulana piange il Sor Vincenzo, un pezzo di storia del quartiere e della città - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Un punto di riferimento per tutti, al numero 85 di via Merulana, zona Esquilino. Qui c’è la Norcineria e Gastronomia Cecchini che, giovedì 15 aprile, ha perso la sua luce più splendente. Se ne è andato il Sor Vincenzo, un’icona da queste parti, un uomo d’altri tempi. Le esequie sono state officiate sabato 17 aprile.

Nato nel 1939 a Roma, da genitori umbri provenienti da paesi intorno Norcia, nel 1970 ha portato avanti l’attività avviata dal padre nel 1930. E l’ha fatta crescere, rendendola nota nel quartiere e nel resto della Capitale.

Virgilio, il figlio, ha raccontato a Terzo Binario: “Papà era casa e bottega, il negozio lo considerava come un figlio. Fino a un mese fa, quando poteva, dava il suo contributo. Oggi le attività nascono e sfioriscono come le margherite, noi siamo ancora qua dopo tantissimi anni. E gran merito va a papà, una persona leale, gentile, onesta. Adesso manca il contatto umano, si è perso questo aspetto. Lui, invece, offriva un caffè al garzone della bottega come al personaggio famoso. Una persona semplice, proprio come si presentava”. Con una passione, quella per il disosso del prosciutto, soprattutto nella parte terminale, nel gambuccio: “Il prosciutto ci identifica come attività commerciale. Disossare i gambucci, per papà, era come il taglio di una stoffa pregiata per il sarto: era una gioia”.

In ultimo, Vincenzo Cecchini amava scrivere le poesie: “Mia madre, Maria, è venuta a mancare sedici anni fa. Da quel momento mio padre ha cominciato a scrivere poesie. Se ne andava fuori città, a San Polo dei Cavalieri: un prato verde, un panorama, un vicino di casa potevano essere fonte di ispirazione. Spesso scriveva in romanesco. Non si è mai definito un poeta, era un uomo di cultura media e quei versi che componeva, scritti su fogli a quadretti dei bloc-notes , rappresentavano un appagamento per lui e per gli affetti più cari. Ha redatto tre raccolte di poesie che poi sono andate agli amici, alle persone più care, non gli interessava diffonderle a un pubblico più ampio”.

Vincenzo avrebbe potuto darsi delle arie, vestire altri abiti. Invece è sempre stato una persona semplice, genuina. “L’uomo mortale non ha che questo d’immortale: il ricordo che porta e il ricordo che lascia” scriveva Cesare Pavese. E il ricordo del sor Vincenzo, di sicuro, resterà vivo. Per sempre.