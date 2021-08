Una persona blocca i treni della Fl5 a Ladispoli - Terzo Binario News

Oggi giornata difficilissima per la circolazione ferroviaria e in particolare per la Fl5.

Dopo l’investimento di stamani, in cui un uomo ha perso un piede finito sotto una rotaia, stavolta una persona ha bloccato i treni alla stazione di Ladispoli.

Sembra si possa trattare di qualcuno affetto da disturbi che stava impedendo a un convoglio di ripartire.

E infatti da Maccarese la circolazione è rimasta bloccata. Ora pare stia lentamente riprendendo.

Del caso si sta occupando la Polfer.