Una parata di comici per l’apertura dell’Estate Caerite 2023: a Cerveteri il trio Serra, Biglia e il Mago Alivernini • Terzo Binario News

Il Vicesindaco Federica Battafarano: “Un programma ricco di appuntamenti che rispetta in pieno la tradizione di Cerveteri, tra comicità, teatro, danza e musica”

L’Estate Caerite 2023 si apre all’insegna della comicità. Una parata di comici quella che propone per sabato 15 luglio al Parco della Legnara l’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri: a partire dalle ore 21:30, ad esibirsi sul palco, Alessandro Serra, Oscar Biglia e il Mago Alivernini.

Una serata all’insegna della risata per inaugurare nel migliore dei modi il ricco programma di eventi estivi messo a punto dal Vicesindaco Federica Battafarano, che per l’intero periodo estivo terrà compagnia a residenti e villeggianti con spettacoli teatrali, serate di cabaret e musica dal vivo.

Tante risate alla Legnara in programma anche il giorno successivo, domenica 16 luglio, quando a salire sul palco sarà Carmine Faraco, con lo spettacolo “La domanda non è ‘Chi è?’, ma: Pecchè”. Anche in questo caso, lo spettacolo sarà ad ingresso gratuito.

“Un programma ricco di appuntamenti, rispettoso della tradizione dell’Estate Caerite con tanti appuntamenti che spaziano da quelli più nazional popolari a quelli più ricercati, dal cabaret al teatro, passando per la danza fino ai concerti, tra cui quello del Gruppo Bandistico Cerite e quelli di alcune cover band di artisti immortali del repertorio della musica italiana ed internazionale – ha detto Federica Battafarano, Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri – gli spettacoli estivi proseguiranno fino alla fine di agosto, tantissimi dei quali saranno ad ingresso gratuito. Ce ne saranno alcuni che prevedranno il pagamento di un piccolo biglietto di ingresso, ma in ogni caso davvero esiguo se raffrontati alla qualità e allo spessore dello spettacolo offerto. Senza investire risorse estremamente ingenti, anche rispettosi del periodo di difficoltà che tutti gli Enti locali stanno attraversando, insieme alla Giunta e all’infaticabile lavoro del personale dell’Ufficio Cultura, siamo riusciti ad allestire un programma di spettacoli davvero importanti. Non mi resta dunque che augurare a tutti una buona Estate Caerite!”.

“Tra gli altri appuntamenti in programma che mi preme segnalare – prosegue il Vicesindaco Federica Battafarano – gli spettacoli teatrali di Francesca Reggiani e Pino Quartullo, che andranno in scena giovedì 27 luglio con ‘La vera storia di Penelope e Ulisse’ e di Pino Strabioli con ‘Sempre fiori mai un fioraio’, in calendario sabato 29 luglio. Il primo sarà ad ingresso con biglietto, mentre lo spettacolo di Strabioli sarà ad ingresso gratuito. Vi aspetto in tantissimi!”.