Una panoramica completa sui vantaggi fiscali dei buoni acquisto • Terzo Binario News

La cultura del welfare aziendale, nata principalmente negli Stati Uniti, a distanza di qualche anno si sta finalmente diffondendo anche in Italia.

Aziende, ditte e imprenditori hanno compreso quanto sia importante contribuire al benessere dei dipendenti non solo nell’ambito lavorativo, ma anche nella sfera privata e familiare.

In tale ottica tra i tanti strumenti di welfare aziendale si sono diffusi i buoni acquisto, che hanno avuto un vero e proprio boom nel periodo del lockdown.

Il funzionamento del buono acquisto è piuttosto semplice: il beneficiario lo può utilizzare presso qualsiasi esercizio commerciale convenzionato per fare lo shopping, fare benzina o acquistare qualsiasi altro bene o prodotto.

Nei periodi di pandemia sono cambiate le abitudini di spesa degli italiani e i buoni acquisto continuano ad essere strumenti molto attuali in virtù della loro praticità e funzionalità, capaci di adattarsi ad ogni esigenza.

I formati digitali sono molto apprezzati dalle persone che operano in smart working, che possono ad esempio farsi portare il pranzo direttamente a casa.

Ai vantaggi economici si affiancano poi quelli fiscali, che rendono questi benefit tra i più apprezzati in assoluto da aziende e dipendenti.

Per prima cosa è importante sapere che i buoni acquisto non concorrono alla formazione del reddito entro una soglia di 258,23 euro.

Questi benefit per i datori di lavoro costituiscono un costo del lavoro e quindi la spesa sostenuta è completamente deducibile, indipendentemente che vengano erogati in un piano di welfare aziendale o direttamente come liberalità.

In sostanza i datori di lavoro possono erogare i buoni acquisto come ritengono opportuno, beneficiando sempre dei vantaggi fiscali indicati.

I buoni acquisto, se rientrano in un piano di welfare aziendale, possono essere erogati in virtù di un contratto collettivo di primo e secondo livello o di un regolamento aziendale.

In caso di erogazione diretta, i datori possono distribuire i benefit per iniziativa volontaria, magari per premiare un dipendente che si è contraddistinto particolarmente o per il conseguimento di un obiettivo importante.

Anche in questo caso i buoni spesa sono interamente deducibili e l’IVA alla commissione è detraibile.

I benefici di natura fiscale sono evidenti e tangibili per gli stessi dipendenti, poiché i buoni acquisto non concorrono a formare reddito e quindi sono esenti da qualsiasi contribuzione fiscale e previdenziale.

In pratica non viene minimamente intaccato lo stipendio del dipendente che, anzi, ha a disposizione un buono da spendere come ritiene opportuno, senza gravare sul budget familiare e soddisfacendo un suo desiderio, un bisogno o un’esigenza.

Sono strumenti in grado di soddisfare tutte le esigenze dei lavoratori, dai single ai giovani fino ai padri di famiglia, quindi non sorprende che siano tra i benefit maggiormente apprezzati e richiesti dagli stessi dipendenti.