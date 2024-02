Una nuova era per Parco Leonardo, il Sindaco di Fiumicino Baccini incontra il comitato locale • Terzo Binario News

Negli uffici comunali di Fiumicino si è svolto un incontro tra il Sindaco Mario Baccini, la Giunta comunale ed il “Comitato Parco Leonardo”.

Il Comitato ha posto in evidenza la necessità di risolvere alcune criticità presenti nella località di Parco Leonardo, sia specifiche che di carattere generale, per le quali, da diversi anni, i residenti chiedono una soluzione. Tra gli argomenti trattati: la sicurezza, l’illuminazione pubblica, le infrastrutture, la viabilità, progetti di riqualificazione , gli spazi verde e i rifiuti.



“Nel giro di quindici giorni inizierà un intervento sull’illuminazione pubblica. Engie, azienda che gestisce l’illuminazione comunale, ha già redatto una relazione sulle esigenze da prendere in carico ed i punti in cui intervenire. E’ stata inoltre convocata la Commissione di collaudo, preposta ad effettuare i sopralluoghi e le verifiche necessarie all’ avvio dei lavori di urbanizzazione previsti per la riqualificazione della zona. – ha dichiarato il Sindaco durante l’incontro – L’obiettivo è quello di stabilire e cadenzare un programma di interventi che servano a migliorare la qualità della vita dei residenti e ad enfatizzare le bellezze e gli spazi comuni di Parco Leonardo.” ha concluso il Sindaco, sottolineando inoltre l’importanza di mantenere costante la sinergia tra amministrazione e comitato, voce dei cittadini, per auspicare ad un dialogo importante per collaborare al miglioramento della città.

“A breve sarà messo in funzione e potrà essere collegato all’impianto centrale di video sorveglianza della Polizia Locale, il sistema di telecamere posto sulla via Portuense, all’altezza di Parco Leonardo. – ha sottolineato il Comandante della Polizia Locale di Fiumicino, Daniela Carola, durante l’incontro – Già da diverso tempo stiamo effettuando controlli mirati nella località di Parco Leonardo; sono state predisposte delle pattuglie dedicate durante il giorno e nelle ore serali, garantendo una presenza maggiore, della Polizia Locale, in quella zona.” ha concluso il Comandante.

L’Assessore all’ Ambiente, Stefano Costa, nell’ambito degli interventi in programma per le aree verdi, ha comunicato di aver già predisposto, un programma di interventi a Parco del Perugino, dove a breve saranno effettuati lavori di manutenzione per riqualificare l’area(Parco Leonardo). Terminati invece, proprio in questi giorni, le operazioni di potature a Parco delle idee.