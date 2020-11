"Una goccia per la vita", bilancio positivo della raccolta sangue a Civitavecchia - Terzo Binario News

“Una goccia per la vita” ha raccolto adesioni e sacche specie all’ingresso di palazzo del Pincio. Nella giornata della raccolta del sangue istituita e organizzata dal comune di Comune di Civitavecchia con la collaborazione di Avis e Croce Rossa e finalizzata alla promozione della donazione del sangue, la consigliera Elisa Pepe ha fatto da raccordo.

Fuori dell’ingresso del Comune era presente l’autoemoteca della Cri civitavecchiese mentre al San Paolo era aperto il presidio Villotti. «All’autoemoteca – scrivono dal Pincio – si sono presentati 26 aspiranti donatori, dei quali a 21 è stato effettuato lo screening e sono state raccolte 12 sacche utilizzabili. Al Centro trasfusionale dell’ospedale di Avis, 6 le donazioni andate a buon fine su 11 aspiranti donatori, più altre 14 prenotazioni per i prossimi giorni».

Per la Pepe «è stato un punto di partenza importante. Ho riscontrato, nonostante il momento, un apporto dei civitavecchiesi importante, da gente dal cuore grande. Il ringraziamento di tutta l’Amministrazione va a Fabio Lisiola di Avis e a Roberto Petteruti di Croce Rossa per la preziosa disponibilità e a coloro che hanno reso possibile l’iniziativa».

Sul fronte Croce Rossa c’è soddisfazione per una giornata spesa bene nonostante il Covid limiti e parecchio iniziative come questa: «Come Cri facciamo raccolte periodiche di sangue – dice il presidente locale Roberto Petteruti – e già in passato ci fu un’esperienza simile al Pincio. Lo scopo sarebbe quello di intercettare donatori sfruttando un luogo simbolico come il palazzo comunale. Magari ci si scoraggia a recarsi in ospedale mentre sull’autoemoteca no. Sarebbe stato meglio se fosse stato possibile estendere informazione e sensibilizzazione ma l’auspicio è fare qualcosa prossimamente lavorando sulla coscienza della donazione e la situazione per le norme Covid oggi è complessa».