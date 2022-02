Una giornata alla palude di Torre Flavia raccontata da un'allieva dell'IC "Melone" - Terzo Binario News

Il 2 febbraio, in occasione della Giornata Mondiale delle Zone Umide, noi della classe 1H e le classi 1B e 2E dell’ I. C. Corrado Melone, ci siamo recati al Monumento Naturale Palude di Torre Flavia per una visita legata al progetto su Torre Flavia che stiamo svolgendo con l’Associazione Scuolambiente.

Siamo stati accolti al Centro visite dal dirigente, dott. Corrado Battisti, che ci ha fatto visitare la “casetta di legno” dove sono stati raccolti un acquario, uccelli imbalsamati, una grande varietà di conchiglie e i lavori dei ragazzi delle scuole. Poi abbiamo iniziato il nostro percorso muniti di sacchi, retini e guanti per raccogliere l’immondizia e durante il percorso abbiamo fatto foto e video da utilizzare per il nostro progetto.

Abbiamo costeggiato piccoli laghetti e siamo arrivati alla Torre (da cui prende il nome la palude) e sulla spiaggia abbiamo raccolto tante conchiglie.

i ragazzi dell’ic Melone alla palude di torre Flavia

Gli esperti ci hanno parlato della natura geologica della palude, delle dune, degli animali e delle piante che la popolano.

Abbiamo avuto anche un piacevole momento di sosta sul “grande tronco” bianco e gigantesco portato lì dal mare. Lungo tutto il percorso abbiamo raccolto una notevole quantità di rifiuti.

A conclusione ci siamo incamminati verso il Boschetto degli Olmi, il “bosco più piccolo del mondo” e qui ci hanno anche spiegato che lì vicino c’era, e per fortuna non c’è più, un persona che allevava cani da combattimento in condizioni terribili.

Questa giornata ci è piaciuta molto e ci ha dato molti spunti per il lavoro che abbiamo progettato e speriamo di averne altre così.

Gaia Maria Tiozzi – 1H I.C. Corrado Melone